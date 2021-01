CR7? No, no. Troppo facile. Stasera è diventato CR 758. Sono i gol segnati dal portoghese in carriera. Nel giro di 70' prima raggiunge il brasiliano Pelè, poi mette la freccia e lo supera. L'attaccante della Juventus è diventato il terzo marcatore di tutti i tempi dietro a Bican (800) e Romario (772). Un sorriso al 2021 appena iniziato, nel quale Cristiano Ronaldo è sempre più deciso a raggiungere ogni tipo di primato e record.



20 ANNI DI GOL - Con la doppietta contro l'Udinese è salito sul podio dei migliori di tutti i tempi. Lui che il migliore nel presente lo è già. Da anni. Venti, quelli in cui va in gol consecutivamente. Sì sì, avete capito bene: dal 2002 al 2020 è sempre andato a segno. Un marziano. Ne ha fatta di strada quel ragazzino dello Sporting Lisbona che il 7 ottobre del 2002 segnò i primi due gol in carriera, di destro e di testa. Quella che diventerà la specialità della casa. Due gol quel giorno e due gol ieri, perché ha sempre voluto strafare. MACCHINA DA GOL - E allora anche quest'anno ha toccato quota 20 reti stagionali tra club e nazionale (21 per l'esattezza). E' la quindicesima stagione di fila che ci riesce. Altro che fortuna. Una macchina da gol costruita per scrivere la storia di questo sport, il risultato di lavoro e sacrifici, un'attenzione maniacale a ogni particolare della sua vita: dall'alimentazione al riposo, dagli allenamenti al relax. Cristiano vive per il gol, e a 35 anni continua a stupire il mondo intero. La Juve se lo coccola e fa il conto dei suoi primati, lui trascina la squadra a suon di reti.