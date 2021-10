La firma sul derby, in un momento decisivo come gli ultimi 5 minuti di una partita sentita, tesissima e ancora in bilico sullo 0-0, è la sua, quella dell'acquisto del mercato estivo.Non un fuoriclasse, ma un centrocampista completo e con la giusta mentalità. Il profilo ideale per esaltarsi con Allegri. E decidere per lui anche i big match. Peraltro al secondo timbro consecutivo in campionato dopo quello nel successo di domenica scorsa contro la Sampdoria!In pochi mesi alla Juve, il 23enne ex Milan e Sassuolo ha dato l'esempio a compagni anche più esperti di come si sta in questa squadra. Personalità, che non vuol dire presunzione bensìma essere sempre presente a se stesso a prescindere dal contesto. Parole molto simili a quelle che abbiamo tante volte speso per Federico Chiesa. Nient'altro da aggiungere.