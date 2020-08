Tra i tanti attaccanti seguiti dalla Juventus in questi mesi, ci sono anche due giovani italiani: Andrea Pinamonti e Gianluca Scamacca, entrambi classe '99. Il primo è di proprietà del Genoa ma l'Inter ha un diritto di recompra fissato a 19 milioni di euro; il cartellino di Scamacca, invece, è di proprietà del Sassuolo che lo valuta non meno di 15 milioni dopo la grande stagione in Serie B con la maglia dell'Ascoli. Due profili che la Juve segue più per il futuro che per il presente. Tra la lista dei nomi per l'attacco, ci sono anche loro.