La Gazzetta dello Sport ha analizzato i pupilli di Antonio Conte, quei giocatori che l'allenatore ha ritrovato - prima alla Juventus e poi all'Inter - e per lui erano perfetti. Oltre ai nerazzurri Moses, D'Ambrosio e Darmian, il quotidiano ha inserito anche gli juventini Emanuele Giaccherini, che Conte ha allenato dal 2011 al 2013 in bianconero e poi in Nazionale, e Simone Padoin, che ha lavorato con l'allenatore pugliese dal 2012 al 2014.