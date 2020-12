Per chi rientra dall'estero è previsto un periodo di isolamento nella propria abitazione o al centro sportivo. E' il caso di Mathijs de Ligt e Cristiano Ronaldo, rientrato da Dubai dove ha conquistato il premio come miglior calciatore del secolo. CR7 e Rabiot hanno avuto un giorno supplementare di riposo, come ha riportato La Gazzetta dello Sport, e oggi si riuniranno alla squadra che ha ripreso gli allenamenti ieri pomeriggio. Più vicino il recupero di Merih Demiral, anche se ancora non c'è una data certa sul suo recupero.