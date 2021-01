4









Da poche ore è iniziato il 2021, da poche ore è iniziato un mese di gennaio che sarà decisivo per la Juventus. Dal cerchio di fuoco di questo primo mese dell'anno passerà infatti una buona fetta della stagione della squadra di Pirlo. Già, perché in un mese si condensano 8 partite: esattamente due a settimana, dopo una sosta natalizia da una decina di giorni. Storture inevitabili dei calendari compressi post-lockdown.



Dalla 15^ alla 20^ giornata di Serie A, con in mezzo Coppa Italia e Supercoppa

ECCO DI SEGUITO TUTTE LE PARTITE



Domenica 3 ore 20.45 JUVE-UDINESE

Mercoledì 6 ore 20.45 MILAN-JUVE

Domenica 10 ore 20.45 JUVE-SASSUOLO

Mercoledì 13 ore 20.45 JUVE-GENOA (ottavi Coppa Italia)

Domenica 17 ore 20.45 INTER-JUVE

Mercoledì 20 ore 21 JUVE-NAPOLI (Supercoppa Italiana, a Reggio Emilia)

Domenica 24 ore 12.30 JUVE-BOLOGNA

Sabato 30 ore 18 SAMPDORIA-JUVE