Forse non tutti si ricordano di Albin Ekdal alla Juventus. Come racconta Calciomercato.com, l'attuale centrocampista della Sampdoria però è arrivato in Italia proprio grazie alle giovanili bianconere, e nel 2008/2009 era stato aggregato anche alla prima squadra. Allenatore di quella Juve era proprio Claudio Ranieri, che Ekdal ritrova oggi in blucerchiato: "Ranieri lo conosco dalla stagione 2008/09 e l’ho incontrato anche in seguito" ha raccontato a aftonbladet.se. "E' una brava persona e un buon allenatore, con tanta esperienza sia in Inghilterra che in Italia".