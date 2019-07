What a welcome for @Miralem_Pjanic and

Più di 13 ore di volo, atterraggio a Singapore alle 11:00 locali, le cinque di mattina in Italia tra l'entusiasmo della folla. Lo Juventus Summer Tour 2019 è immediatamente entrato nel vivo - si legge sul comunicato della Juve -, almeno per una parte dei giocatori bianconeri, che, appena toccato il suolo asiatico, sono stati coinvolti in due eventi distinti, ma uniti dal comun denominatore della massiccia presenza di tifosi.si sono spostati dall'aeroporto, direttamente al Sentosa World, per un incontrare almeno 300 fan entusiasti e dedicarsi alle foto e agli autografi di rito. Diversa location, ma stessa passione, per la presenza diall'incontro organizzato nel Flaghisip Store adidas. Nel pomeriggio si scende in campo, per il primo allenamento della tournée, al Bishan Stadium.​