di Andrea Giorgetti

Nel calcio moderno (inaugurato dall’avvento delle tv a pagamento) poter disporre di una panchina ricca e profonda può rivelarsi decisivo in termini di vittorie e trofei conquistati. Se osserviamo le rose a disposizione della Juve negli ultimi 25 anni potremo notare che, al di là di qualche eccezione, vi è stata una base di 11/12 campioni (compresi i fuoriclasse) ai quali venivano corrisposti altrettanti gregari. Le scelte strategiche operate dalle dirigenze bianconere succedutesi negli anni hanno dato molti frutti in patria e nessuno in Europa. Sarebbe pleonastico attribuire a questo solo aspetto la mancata affermazione europea della società ma, e resta un dato confutabile, ogniqualvolta la Juve abbia combattuto per la conquista del binomio Serie A/Champions League abbia fallito nel proprio intento. Sono sempre state troppe le tossine derivanti dal doppio impegno. Tossine che, troppo spesso, hanno finito per intaccare la parte più qualitativa della squadra inficiandone il rendimento negli appuntamenti in cui si assegnava la coppa dalle grandi orecchie.



LA ROSA ATTUALE - Se, al contrario, osserviamo la rosa della Juventus 2019/20, sembra che la lezione impartita ai bianconeri nelle passate campagne europee sia stata percepita dalla dirigenza. Al di là di qualche esubero che, per motivi non qui trattabili, è rimasto, gli uomini messi a disposizione di Sarri sono tanti e di grandissima qualità. Il tecnico toscano avrà l’imbarazzo della scelta e, al netto degli infortuni che non sono preventivatili, potrà contare su un nucleo qualitativamente impressionante. Sarri dovrà diventare quel bravo gestore di talenti che, forse, in vita sua non è mai stato avendo sempre prediletto il battesimo di pochi giocatori eletti. Non sarà un compito facile per l’allenatore toscano ma sarà sicuramente stimolante poter pescare calciatori da un mazzo tanto ricco. In mezzo ad una torta con tanta abbondanza, però, ci sono due crepe che vanno subito tamponate altrimenti vi è il rischio che si allarghino creando falle difficilmente riparabili.



LE CREPE - Nelle prime due uscite stagionali, Mister Sarri si è affidato ad un reparto avanzato composto da Douglas Costa, Higuain e Ronaldo. A parte il primo, sia l’argentino che il portoghese hanno abbondantemente superato i trent’anni quindi, in termini di rendimento, non potranno essere al top per le oltre cinquanta partite che, si spera, la Juve dovrà affrontare in stagione. Sarà perciò fondamentale avere dei ricambi, di talento, pronti ad assorbire le tossine che una stagione può produrre. E’ proprio qui che sta la crepa. Al momento, la Juve può contare su Cuadrado e Bernardeschi. I due, ideali alternative a Cristiano Ronaldo e Douglas Costa, non offrono lo stesso contributo del portoghese in termini di reti. Servirebbero altri interpreti più avvezzi al gioco sotto porta. E qui vi è la seconda crepa. In termini di bomber la Juve può contare su Dybala e Mandzukic. L’argentino ha passato l’estate con la valigia in mano e solamente la sua ritrosia ad essere ceduto lo ha tenuto alla Juventus. Dopo la triste annata trascorsa da tuttocampista e la mancata cessione, deve ricostruirsi un ruolo alla Juve. Il ragazzo avrà bisogno di rigenerarsi psicologicamente e di dimostrare a se stesso, ed alla Juve, di essere ancora un giocatore fondamentale per questa squadra. Peggiore la situazione di Mario Mandzukic passato, in pochi mesi, da intoccabile e bandiera della squadra ad esubero, neanche meritevole dell’inserimento in lista Champions. Il ritorno di Higuain lo ha spinto lontano dalla Juve e nemmeno le sirene del mercato lo hanno convinto a lasciare. Troppo grande l’orgoglio da contenere. Buona parte del lavoro di Sarri dovrà vertere sul ripescare questi due giocatori che, seppur partendo da dietro, possono rivelarsi fondamentali per i propositi di vittorie a lungo termine.