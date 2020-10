1









Dopo l'avventura con la Juventus Maurizio Sarri vuole tornare ad allenare. L'allenatore ha voglia di rimettersi in corsa e in Italia ci sono Roma e Fiorentina che stanno valutando il suo profilo in caso di addio con Fonseca e Iachini, al momento confermato dal presidente Commisso. Prima però Sarri dovrà risolvere il contratto che lo lega ancora alla Juve, e secondo il Corriere Fiorentino l'accordo è sempre più vicino. Poi, sarà libero di trovare una nuova panchina.