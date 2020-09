La strada per l'addio di Kehdira passa dalla risoluzione del contratto con la Juventus. Paratici sta lavorando per trovare una nuova sistemazione al giocatore e liberarsi da un ingaggio da 6 milioni di euro all'anno. Il giocatore non ha intenzione di rescindere il contratto che ha scadenza 2021, ma negli ultimi giorni si sono fatte avanti Manchester United e Psg: se gli inglesi hanno fatto un timido tentativo, l'allenatore dei parigini Tuchel insiste con Leonardo per fare un tentativo. Red Devils e Psg su Khedira, ma solo se prima si libera dalla Juve.