Secondo La Repubblicapotrebbe rimanere alla Juventus anche per la prossima stagione. Nella gestione Pirlo il classe '99 aveva il ruolo di vice Alex Sandro ma non ha convinto del tutto l'allenatore, che a volte in quel ruolo ha schierato anche Bernardeschi nonostante avesse Frabotta a disposizione. Sul giocatore ci sono Genoa e Atalanta ma prima di darlo via Allegri vuole aspettare di valutarlo durante il ritiro estivo.