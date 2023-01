fine stagione quando scadrà il suo contratto. Come riferisce Tuttosport, al momento la società non ha proposto alcun rinnovo al giocatore e anche se arrivasse l'offerta, sarebbe nettamente inferiore a quanto guadagna attualmente. Sempre il quotidiano racconta di come due club si siano fatti avanti per ingaggiarlo e sono il Galatasaray e il Fenerbahce.