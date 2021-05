"Pronto per nuove sfide". Queste le ultime parole di Fabio Paratici prima di lasciare definitivamente la Juventus dopo undici anni di lavoro in bianconero. Rimasto svincolato, il dirigente potrebbe ripartire dall'estero: sono due i club stranieri che hanno subito messo nel mirino Paratici dopo la sua separazione dalla Juventus, il Manchester United, che ci sta già pensando da qualche mese, e il Barcellona. Secondo quanto riporta Sky Sport, tutti e due si sarebbero già mossi per provare a convincerlo.