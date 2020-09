In casa Juve ci sono diversi mercati. C'è quello legato ai colpi e ai campioni di oggi, ma anche quello dei giovani, da far crescere e maturare prima di un possibile approdo in bianconero. Hans Nicolussi Caviglia è uno di loro, perché ha tutto per diventare il futuro della Juve. 27 presenze, un gol e sei assist nell'ultima stagione in B con il Perugia, che gli è valsa l'attenzione di diversi club in Serie A: la Samdporia, riporta Tuttosport, ha chiesto informazioni alla Juventus nelle scorse settimane e non molla questa pista, ma l’interesse più acceso è quello dello Spezia. Neopromossa, lavora per arrivare a Nicolussi Caviglia con la formula del prestito secco. Idea che piace ai bianconeri.