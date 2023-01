Ladovrà mettere in atto alcune cessioni da qui a giugno prima di poter investire sul mercato. Questo ciò che racconta la Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano, nell'idea del nuovo dirigente bianconero,ci sarebbe quella di cedere due giocatori in particolare, ovvero Weston Mckennie e Deniz Zakaria, quest'ultimo in prestito al Chelsea ma che potrebbe tornare in estate.