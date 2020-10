Nelle ultime ore si è sbloccata la situazione legata a Mattia De Sciglio: il terzino era in uscita dalla Juventus e ora è vicino al Lione, dove dovrebbe trasferirsi in prestito secco. Un altro addio a distanza di ventiquattr'ore da quello di Rugani, avanti i prossimi: Sami Khedira e Douglas Costa, probabilmente. Nell'ultimo giorno di mercato Paratici lavorerà sul brasiliano, che ha già rifiutato diverse destinazioni, e sul centrocampista tedesco, che non vuole rescindere con una stagione d'anticipo il contratto in scadenza nel 2024.