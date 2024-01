LE FOTO RUBATE ALL'HOLLYWOOD DI MILANO



LA QUERELA AI DANNI DEI DUE CALCIATORI



LA FESTA PRIVATA

LE PRESUNTE MINACCE E I RISCHI DEI DUE CALCIATORI

A distanza di poco più di 24 ore dal fischio di inizio della sfida tra Juve e Sassuolo , tornano a scaldarsi gli animi per quella che è la lotta scudetto con l'Inter di Simone Inzaghi, che momentaneamente si trova con un vantaggio di 5 punti sui bianconeri. Ma in queste ore a scuotere l'intero ambiente nerazzurro è una notizia emersa pochi istanti fa eTutto ha origine nella notte del 6 gennaio, quando all'interno del celebre locale Hollywood di Milano, due calciatori dell'Inter avrebbero minacciato un ragazzo friulano per una motivazione che avrebbe dell'incredibile. I giocatori avrebbero infatti cercato un confronto con lo stesso perchè credevano di essere stati filmati e fotografati dal giovane e stando a quanto riportato dal Corriere Veneto,i.A rivelare tutto sarebbe stato il diretto interessato, il quale si sarebbe rivolto in un secondo momento allo studio legale Tutino di Udine per sporgere denuncia in merito all'episodio accaduto. Stando ai ruomor provenienti,, ma solo le indagini avviate dalla Procura di Milano potranno confermare, o smentire, questa tesi.Al momento, gli avvocati Francesca e Stefano Tutino non fanno alcun nome o riferimenti personali, limitandosi solo a raccontare dellae che. Tutto sarebbe cominciato proprio mentre il ragazzo era in fila per prendere una consumazione da bere, quando all'improvviso gli si è avvicinato un uomo che gli chiedeva se avesse fatto foto o video ad alcuni suoi amici e calciatori dell'Inter. Avendo ricevuto una risposta negativa, i due calciatori, non convinti, avrebbero fatto ritorno e in quel momento lo hanno portato all'esterno della struttura.Ma oltre a quanto già descritto, sarebbero arrivate anche dellenei suoi confronti, con frasi del tipo: "!". Al momento non ci sono conferme effettive di questo gesto, ma qualora tutto questo dovesse essere confermato, potrebbero essere indagati per vari illeciti, quali:per via della violenza che sarebbe stata utilizzata per sottrarre il telefono, sul quale stanno analizzando le impronte digitali per ulteriori riscontri.