Nonostante la brillante partenza in Copa America, Philippe Coutinho non è ancora certo di rimanere a Barcellona. Il giocatore sta pensando di lasciare i Blaugrana dopo solamente un anno e mezzo. Nel frattempo, sembra già essere sfumata una pista, quella che porta al Chelsea. Lo riporta l’Express. Sempre il quotidiano inglese afferma che in corsa per Coutinho ci siano Paris Saint-Germain e Manchester United. La Juventus è stata accostata al giocatore, ma, per il momento, non ha ancora formulato un’offerta per il brasiliano. I bianconeri guardano ad Isco e James Rodriguez come principali obiettivi tra gli esterni offensivi. Dunque, la trattativa per Coutinho resta un’ipotesi secondaria.