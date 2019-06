L'approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus ha di colpo diminuito le possibilità che Alex Sandro lasci i bianconeri nel corso dell'estate di mercato. Il tecnico apprezza moltissimo le qualità del terzino sinistro, ma l'interesse del Manchester United in Inghilterra e del Paris Saint-Germain in Francia non si è affievolito. Lo riporta Rai Sport, che sottolinea come le due big siano disposte a convincere la Juventus con un'offerta importante. Tutta da valutare, però.