La Juventus vince a Verona, il 30 dicembre del 2017. Ma non è tanto il successo a segnare una piccola storia, quanto la formazione. Con il solo Giorgio Chiellini in campo, per la prima volta nella sua storia i bianconeri non schierano altri italiani. Un "record" particolare, per la squadra che più di tutte è stato serbatoio azzurro. Subentreranno poi Marchisio, Barzagli e Bernardeschi, facendo così ritornare la formazione alla quasi "normalità".



Il tabellino



VERONA-JUVENTUS 1-3

MARCATORI: Matuidi (J) al 6' p.t.; Caceres (V) al 14', Dybala (J) al 27' e al 32' s.t.

VERONA (4-4-1-1): Nicolas; A. Ferrari, Heurtaux, Caracciolo, Caceres (dal 34' s.t. Pazzini), Romulo, B. Zuculini, Buchel, Verde; Bessa (dal 43' s.t. Calvano), Kean (dal 36' s.t. F. Zuculini). (Silvestri, Coppola, Laner, Fossati, Valoti, Tupta, Bearzotti, Souprayen, Felicioli). All. Pecchia

JUVENTUS (4-3-2-1): Szczesny; Lichtsteiner (Barzagli dal 29' s.t.), Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Bentancur (dal 1' s.t. Bernardeschi), Matuidi; Dybala, Mandzukic (dal 36' s.t. Marchisio); Higuain. (Pinsoglio, Loria, Rugani, Asamoah, Sturaro, Douglas Costa, Pjaca). All. Allegri

ARBITRO: Mazzoleni

NOTE: spettatori 29.215; ammoniti Caceres (V), e Romulo (V). Recuperi: 0 p.t.; 4' s.t.