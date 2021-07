Il trasferimento sarebbe stato ufficializzato due giorni dopo, maatterrava a Torino Matthijs De Ligt, tra i giustizieri tre mesi prima della Juventus ai quarti di Champions con la maglia dell'Ajax.l'ultimo così oneroso per le casse bianconere prima della profonda crisi da covid. E un colpo quanto mai azzeccato.tra la seconda parte della gestione Sarri e nell'ultima difficile annata sotto la guida tecnica di Pirlo. E adesso, allenato da quel Max Allegri che lo stesso De Ligt probabilmente contribuì a far esonerare segnando la rete decisiva nel ritorno allo Stadium di Juve-Ajax, il nemmeno 22enne Matthijs è pronto a intraprendere la terza stagione tra le braccia della Vecchia Signora.Nel frattempo sono arrivati uno scudetto, una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia.Ormai una sicurezza davanti a Szczesny, un centrale in grado di interpretare il ruolo in chiave moderna e dinamica, bravissimo nelle coperture preventive e in grado di fare da "regista della difesa", ma anche in grado di metterci il fisico quando ci vuole.Assistito e portato in Italia da un certo procuratore italo-olandese che di nome fa Mino e di cognome Raiola,(come ben sanno Paulo Dybala e l'agente Jorge Antun). Ancora presto per riaprire qualsiasi tavolo di trattativa, sia con lui per il rinnovo che con altre società per un'eventuale cessione: per ora l'interessamento del Barcellona è rimasto un sondaggio e nulla più. La difesa titolare di Allegri nel 2021-2022 si accinge a essere "De Ligt + uno tra Chiellini e Bonucci".