Il 24 settembre 2019 la Juventus andava a vincere in rimonta al Rigamonti di Brescia per 2-1 una partita nata sotto una cattiva stella, col vantaggio bresciano grazie ad Alfredo Donnarumma. Poi un'autorete di Chancellor su corner di Dybala e una botta da fuori di Pjanic ribaltarono la situazione. In tutto questo, Maurizio Sarri divenne il primo allenatore della Juve a vedersi sventolare un cartellino giallo, dall'arbitro Pasqua.

Quella partita fu uno dei tasselli che composero l'ultimo scudetto della Juve, sotto una gestione tecnica che iniziò a palesare alcune incertezze, esplose nel successivo anno e mezzo e che oggi abbiamo sotto gli occhi.