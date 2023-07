Sarà ancora l'Udinese ad aprire la stagione della Juventus, ancora alla Dacia Arena. Lì, dove nell'agosto del 2021, iniziava l'Allegri 2.0. Quasi come a direL'ultima probabilmente perché iniziare per la terza volta consecutiva male e di conseguenza compromettere già nei primi mesi la stagione, sarebbe la pietra tombale sulla seconda avventura di Allegri a Torino.In due anni possono cambiare tante cose. Quasi tutto se parliamo di JuveBasti pensare che rispetto a quella gara, finita 2-2 con gli errori di Szczesny che costarono i primi due punti persi dalla Juve, sono rimasti pochissimi. Soprattutto se parliamo di coloro che erano titolari. Segnarono Dybala e Cuadrado, entrambi ex ormai. E come dimenticare il gol nel finale (poi annullato) di Cristiano Ronaldo, in quella che fu l'ultima partita di CR7 con la maglia bianconera. In più, dei quattro titolari almeno due hanno il futuro in bilico e chissà se ci saranno il 20 agosto per l'inizio del campiona