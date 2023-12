IN GALLERY LE POSSIBILI "COPPIE" DI MERCATO

Concentrazione massima sul campo, almeno per Massimiliano Allegri e la squadra. Sguardo anche al mercato invece per la dirigenza, consapevole di doversi muovere nella sessione che inizierà tra meno di un mese per compensare le inattese squalifiche di Fagioli e PogbUn piano che il club porterà avanti senza avere risorse illimitate, anzi, dovendo capire bene come investire le risorse. Possibile anche una cessione per finanziare un "grande" colpo e non doversi accontentare di operazioni a "zero". Ecco perché nella strategia della Juve c'è l'idea di portare alla Continassa due giocatori. Uno di questi sarà un'opportunità di mercato a bosso costo, l'altro invece, può essere l'acquisto importante per puntare fino alla fine allo scudetto.