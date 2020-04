Jerzy Dudek, ex portiere di Real Madrid e Lievrpool, ha parlato di Cristiano Ronaldo: "Lui è arrogante, ma autentico. Si mostra proprio com'è in realtà. Proprio come Raul, che è egocentrico, competitivo ma vincente. Entrambi preferivano vincere 2-1 con una loro doppietta piuttosto che 5-0 con gol dei compagni. Messi? Falso e provocatore, l'immagine del Barcellona di Guardiola. A loro piaceva provocare, lui lo faceva alla perfezione. Faceva arrabbiare Mourinho, la squadra... nessuno immaginava che Messi, il quale sembra così tranquillo, desse fastidio a Pepe o Sergio Ramos".