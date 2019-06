di Federico Mariani

Il nuovo corso della Juventus prende il via dalla Costa Azzurra. È lì che Maurizio Sarri si è diretto per incontrare Cristiano Ronaldo. Un incontro molto più importante di una qualsiasi presentazione. La rifondazione bianconera passerà attraverso la conoscenza e l’apprezzamento reciproco di due mondi apparentemente distanti. Da una parte il Sarrismo, termine approvato anche dalla Treccani, ossia l’esaltazione del collettivo con un gioco offensivo e veloce; dall’altra il Ronaldismo, la filosofia che mette al primo posto il singolo, vero leader trascinatore della squadra. È ancora presto per capire se il matrimonio si farà o se sarà una convivenza tra idee divergenti. Forse, l’intesa tra Sarri e Ronaldo passerà attraverso un nodo tattico.



DUBBIO – Cristiano è ancora un esterno offensivo o è ormai una prima punta consumata? Il quesito divide gli appassionati, incapaci di dare una definizione univoca al modo di esprimersi del fuoriclasse portoghese. Numeri alla mano, l’ultima stagione ha visto una netta prevalenza delle gare disputate come ala rispetto ai match giocati da centravanti. Sotto la gestione di Massimiliano Allegri, infatti, CR7 è stato per 29 volte esterno, suo ruolo originario, ed in 14 gare si è espresso come attaccante. Numeri che certificano la duttilità tattica dell’ex Real, ma aprono anche dubbi sulla sua collocazione nello scacchiere di Sarri, che ha mostrato di sapersi adattare ad una prima punta più mobile come ad un falso nove.



TENDENZA – Il nuovo allenatore della Juve dovrà anche tenere conto di un aspetto rilevante. Infatti, Ronaldo è tornato a giocare maggiormente come esterno, dopo l’ultima annata al Real trascorsa da centravanti vero e proprio, seguendo un disegno tattico elaborato da Zinedine Zidane. Il tecnico francese aveva estremizzato una tendenza importante, avviata sotto la gestione di Carlo Ancelotti. L’ex allenatore del Milan si era accorto della possibilità di spostare CR7 dal suo raggio d’azione abituale, inserendolo con maggiore frequenza rispetto al passato al centro del tridente a partire dalla stagione 2014/15. Ora la palla passa a Sarri: sarà un Ronaldo vecchio stile o la rivoluzione contagerà anche l’alieno portoghese.