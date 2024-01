Chi gioca? Beh, stavolta non sembra così complicato. Anzi: stavolta sembra proprio abbastanza scontato. Per, ecco, stavolta non ci saranno nemmeno i soliti dubbi. Allegri ha già sciolto gli ultimi nodi quando mancano diverse ore dalla sfida dell'Arechi.Con l'assenza certa di Chiesa per un problema al ginocchio, saràa giocare dunque dal primo minuto. Poi gli sguardi saranno tutti puntati su Weah: sta bene, ha i novanta minuti - l'ha detto pure in conferenza - però c'è sempre l'opzione Miretti con McKennie largo. E il talento della cantera bianconera arriva dal gol e in generale da un'ottima prestazione.