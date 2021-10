Massimilianopotrebbe proporre alcune novità di formazione contro il Torino, rispetto a quanto visto mercoledì in Champions contro il Chelsea. Lo stesso allenatore, in conferenza stampa, aveva già annunciato la presenza ditra i titolari: il dubbio su chi affiancargli, tra Bonucci e De Ligt, non è stato ancora sciolto.Un'altra novità è quella riportata da gianlucadimarzio.com, secondo cui potrebbe esserci l'esclusione dia centrocampo a vantaggio dell'inserimento di Kean in attacco e con la conferma di Bernardeschi. Con queste scelte il modulo più probabile sarebbe il 4-2-3-1, con Chiesa, Bernardeschi e Cuadrado ad agire dietro Kean e la coppia Bentancur-Locatelli a centrocampo. Confermati gli esterni in difesa - Danilo e Alex Sandro - e Szczesny tra i pali.