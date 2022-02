Uno dei dubbi di formazione per Massimiliano Allegri alla vigilia di Atalanta-Juventus è legato al centrocampo: in ballottaggio ci sono Arthur e Locatelli, con il primo reduce da due partite da titolari. In conferenza stampa, l'allenatore bianconero ha risposto così: "Arthur o Locatelli? Non so le condizioni di chi ha giocato giovedì, veniamo da due partite pesanti fisicamente e mentalmente. Con l'arrivo di Vlahovic e Zakaria c'è stato e c'è entusiasmo, un dispendio di energie importante. Voglio vedere oggi la squadra. È l'unico allenamento che mi permette di scegliere. Sono sereno: i cambi ci hanno dato molto, dev'essere così da qui alla fine. Abbiamo una partita ogni tre giorni, fortunatamente. Quindi serve essere bravi a stare bene, quando chiamati in causa bisogna fare bene. Prima Verona, poi giovedì è andata così. Mi rende sereno a prescindere da chi parte titolare".