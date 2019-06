Il Tottenham spinge sull’acceleratore per Giovani Lo Celso. Gli Spurs, vicecampioni d’Europa, hanno puntato sull’argentino del Betis Siviglia per rinforzare un centrocampo che probabilmente perderà Christian Eriksen. L’alternativa al giocatore è Bruno Fernandes. Entrambi sono profili particolarmente adatti al gioco dinamico e velocissimo eseguito dalla squadra di Mauricio Pochettino. La terza scelta è Nicolò Zaniolo, originariamente l’osservato speciale. Il Tottenham si è fatto avanti, ma la Roma ha declinato l’offerta. E poi resta viva la concorrenza della Juventus: i bianconeri sono in pole position ed il cambio di programma degli Spurs è una buona notizia nella corsa per assicurarsi il centrocampista classe 1999.