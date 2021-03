I dubbi sul futuro di Gigi Buffon restano e in attesa di chiarirli c'è ampio spazio per il mercato. Mentre si pensa al suo sostituto - Perin e Audero i primi nomi - ecco che spuntano alcune giovani promesse da far crescere. A 43 anni il portierone bianconero vuole ancora sentirsi importante e valuta ogni mossa per la prossima stagione, dal ritiro all'ultima avventura tra Italia ed estero, perché la sua è una carriera tanto grande da non saper finire.



FUTURO - Così la Juve ha messo occhi e mani sul nuovo golden boy italiano: Manuel Gasparini, classe 2002 dell'Udinese è il profilo individuato dall'area scouting e promosso da Paratici, già al lavoro per assicurarlo alla Juve. Come riporta calciomercato.com, c'è da capire se prima Gasparini prolungherà il contratto in scadenza con i friulani, poi si entrerà nel dettaglio della formula di ingaggio. I buoni rapporti con l'Udinese non escludono infatti che, in caso di rinnovo, la società torinese possa acquistare il suo cartellino per poi lasciarlo in prestito a Udine per continuare il percorso di crescita.