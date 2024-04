Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

A Radio DeeJay, Ivane Fabioparlano del futuro della panchina della Juventus.- "La lettera di Elkann agli azionisti si presta a due letture. La prima: è l'addio ad Allegri, oltre alla non citazione, mi sembra evidente. Parlano di rinnovamento. La seconda lettura: la responsabilità, aumento di responsabilità, nei confronti di Giuntoli. Le due cose andranno di pari passo? Per me è l'interruzione del rapporto con Allegri. Ma so che chi conosce il mondo Fiat, mi ha dato quest'altra interpretazione: ora tocca a Giuntoli, che potrebbe dire in teoria di lasciare Allegri per un altro anno, molto in teoria". Caressa gli risponde: "Dici?". Ancora Zazzaroni: "Non credo. Credo che Giuntoli voglia Motta e spinga per Motta".Aggiunge Caressa: "Allegri ha ancora un altro anno di contratto, ci sono tanti soldi, se prendi la responsabilità di cambiare ti serve qualcuno che ti porti certamente in Champions League". Zazzaroni: "Chi ha lavorato a livello alto in Fiat, dice che c'è questa possibilità. Potrebbe anche rimanere, magari Giuntoli dice che costa 20 milioni lordi l'operazione, in un momento di difficoltà generale, lui ci ha portato in Champions più il Mondiale per club, hai visto mai? Restare con la certezza dell'ultimo anno no, non lo fa".