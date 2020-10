Dai tre gol di Morata al rigore causato da Bernardeschi - partito forse in area di rigore? -, quanto c'è da discutere nella moviola di ieri sera. Tanta, tantissima carne a cuocere. A partire infatti dall'ultimo episodio: "Bernardeschi si fa rubare il tempo da Ansu Fati, il primo contatto avviene sul sinistro del blaugrana che è fuori area, ma quando gli cade addosso, il giocatore del Barça è a cavallo della linea, dunque dentro", scrive il Corriere dello Sport. Di simile avviso un po' tutti, così come sui gol di Alvaro Morata: ne sono tre, ma i centimetri non mentono. Occhio anche all'intervento di Danilo al 27': "Rischia salvando in area su Messi con un leggero contatto".



