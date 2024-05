La formazione migliore. Lanon cambia, perché l'obiettivo è ancora lì, a due passi ma tutto da conquistare. Serve una vittoria con lae deve arrivare senza 'se', senza 'ma'.E allora, poco turnover, semmai ragionamenti più ampi su quella che potrà essere la Juve di domani. Da una parte bisognerà contare le assenze:(che non sarà rischiato. Dall'altra tocca vedere chi può reggere una gara intera, chi non rischia per la prossima sfida. Locatelli gioca: nessun "turno di prova" per

La probabile formazione della Juventus contro la Salernitana

Davanti a, l'idea diè di schierare una difesa senza fronzoli. Mancherà il capitano, ma Gatti e Bremer sono a disposizione. Con loro ci sarà Rugani.Più dubbi in mezzo, dove di fianco apotrebbe riposare, e far spazio così ac'è.e Kostic saranno sugli esterni.E davanti? Con, probabilmente dal 1', ci sarà Milik. Kean sarà invece l'arma dalla panchina.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.