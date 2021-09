Massimiliano Allegri sta facendo parlare di sé per le scelte tecniche riguardanti alcuni dei giocatori più forti in prospettiva della Juventus. Tra questi Matthijs De Ligt, che al momento sembra leggermente dietro ai senatori Bonucci e Chiellini nella difesa bianconera.

Se l'opinione pubblica fatica a concepire un tale trattamento verso quello che peraltro, dopo la partenza di Cristiano Ronaldo e in attesa del rinnovo di Paulo Dybala, è il giocatore più pagato della rosa, arriva da una leggenda olandese come Ruud Gullit una sorta di assist all'allenatore della Juve.

Queste infatti le dichiarazioni di Gullit a Sky: "In Olanda hanno finalmente capito che un difensore come De Vrij è importante per la Nazionale. Prima giocavano solo quelli che sanno trattare bene la palla, ma difendere è un’altra cosa. E tra i difensori che giocano bene il pallone c'è De Ligt, cresciuto in un Ajax che non l'ha mai messo sotto pressione da giovane. Adesso gioca con i difensori più forti del mondo e ogni giorno impara da loro. Penso che quando si calmerà diventerà anche un grande difensore. A volte è troppo agitato".