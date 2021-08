Marino, dt Udinese, ha parlato così a Tuttosport del mercato bianconero a centrocampo: «Prezzi simili? Sul prezzo di De Paul non posso entrare nei dettagli perché ci sono tante variabili. L’Atletico ha acquistato un grande giocatore, ma noi a conti fatti abbiamo incassato la cifra che volevamo e chiedevamo anche prima del Covid. Alla fine ha avuto ragione ancora una volta la famiglia Pozzo. Anche perché così l’Udinese si è goduta due anni in più uno come De Paul».- «Non è assolutamente vero che il Sassuolo ha regalato Locatelli, anzi… Il prestito biennale, anche se gratuito, rientra in normali formule di rateizzazione dei pagamenti. Anche noi a volte lo utilizziamo per arrivare alla cifra che vogliamo. Carnevali è un abile venditore e vantare dei crediti futuri è soltanto un vantaggio. Come diceva Totò: è la somma che fa il totale. E il Sassuolo può arrivare a incassare 37.5 milioni per Locatelli. Una bella cifra ai tempi del Covid. L’affare lo hanno fatto tutti. Ovviamente anche la Juventus perché ha ingaggiato un centrocampista importante».