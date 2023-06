Questa iniziativa, ideata da Betclic Apogee, ha come obiettivo quello di sensibilizzare i player di tutto il mondo, cercando di creare una nuova visione e un cambiamento delle abitudini per ridurre l’impatto delle emissioni di CO2.Il movimento globale per la sostenibilità Gamers 4 the Planet è nato dall’entusiasmo e il dinamismo diApogee, il primo team di esports al mondo a raggiungere la certificazione Carbon Neutral. Aumentare la consapevolezza ambientale dei players dilettanti e professionisti dei cinque continenti è il grande scopo di questa piattaforma online aperta a tutti. Conoscere quale impatto ambientale può avere ogni nostra singola azione è il primo passo per raggiungere questo obiettivo. La piattaforma globale www.gamers4theplanet.org fornisce un calcolatore online in cui ogni azione può essere valutata.sono stati i primi ad accettare la sfida di Betclic Apogee unendosi a Gamers 4 The Planet. Ora anche il team italiano Dsyre entra a farne parte, una notizia che fa estremamente piacere a Gonçalo Brandeiro, CEO di Betclic Apogee: “Sono lieto di dare il benvenuto a uno dei più importanti team di esports in Italia come DSYRE in Gamers 4 the Planet. Questo è un ulteriore passo in avanti verso il cambiamento del mondo dei gaming e per rendere gli esports come il più sostenibile degli sport. Con progetti come questo mobiliteremo sicuramente l’intero settore verso questa grande mission globale”.DSYRE è nata nel 2021 ponendosi fin da subito come un’organizzazione gaming all’incrocio fra esports, lifestyle e intrattenimento. Nel 2022 è iniziata la partnership con Juventus FC che ha portato il club bianconero nelle competizioni di FIFA. DSYRE è presente al momento in 7 diversi giochi e competizioni: FIFA, del quale detiene il titolo di campione dell’eSerie A 22/23, Valorant, di cui è attualmente campione italiano, League of Legends, Fortnite, TFT, Call of Duty e Overwatch 2. Un altro traguardo molto importante per il team è stata la creazione, in collaborazione con l’Università IULM, del primo Master italiano in gaming ed esports.: “Siamo molto orgogliosi di annunciare questa unione di forze con il movimento Gamers 4 the Planet. Sosteniamo fortemente l’adozione di pratiche utili per rafforzare il rispetto all’ambiente nel settore esports. Vogliamo ridurre il nostro impatto di CO2 e raggiungere la certificazione Carbon Neutral ispirando un cambiamento positivo. Allo stesso tempo vogliamo promuovere iniziative sostenibili perché crediamo che insieme si possa creare un futuro migliore per tutti”.