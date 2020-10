Tony D'Amico, ds del Verona, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro la Juventus: "Abbiamo cambiato tantissimo. Sono d'accordo con il mister, dobbiamo ricordare l'anno scorso solo come voglia, coraggio e spirito di affrontare le partite, per il resto è tutto cambiato. Abbiamo avuto poco tempo per lavorare ed è un handicap, sono cambiati tanti giocatoi e c'è bisogno di lavorare per trovare un'alchimia di squadra.



Kalinic? E' un giocatore importante per noi, ha grande esperienza. E nel tempo, con il lavoro, può tornare ad essere importante, mostrare il suo valore come un paio di anni fa. Ha bisogno di tempo e deve ritrovare condizione".