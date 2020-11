Intervistato da Radio 24 il ds dell'Udinese, Pierpaolo Marino, ha parlato del futuro di Rodrigo De Paul togliendolo di fatto dal mercato.



NON SI VENDE - "​A gennaio non vediamo De Paul, non si fanno vendite così importanti a gennaio. Con lui c'è un grande rapporto e non abbiamo problemi a farlo rimanere con noi. Sono due anni che dico che sarebbe rimasto e nessuno mi credeva"



LOTTA SCUDETTO - "Sarà un campionato molto equilibrato al vertice, con una quota Scudetto non elevatissima e il Milan si siede al tavolo. È un campionato appassionante, anche se con gli stadi vuoti".