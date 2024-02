La domanda rimbalza senza sosta tra giornali, tv e social da settimane, ancor di più dopo il recente crollo dellache ha spinto molti tifosi bianconeri a mettere di nuovo in discussione il tecnico.Sul tema è intervenuto anche Ubaldo, grande amico e compagno di squadra di Allegri nel Pescara di Giovanni Galeone, che ha parlato così alla Domenica Sportiva sulla Rai ( QUI LE SUE DICHIARAZIONI A TUTTOSPORT DI UNA DECINA DI GIORNI FA ): "Credo che finirà l'anno alla Juve, poi vorrà vivere altre esperienze. Non penso all'estero. Gli allenatori dicono che tre anni è il tempo massimo che si può trascorrere in una società: c'è la costruzione, lo sviluppo e poi semmai il risultato.... Ha rifiutato anche il Real Madrid a suo tempo, anche alla Roma ci è andato vicino".Poche, secondo lui, le possibilità che Allegri rimanga sulla panchina della Juve fino alla scadenza di contratto fissata nel 2025 (o anche oltre): "Sarà dura, difficile, anche perchè ha la pressione di altri allenatori che vogliono la Juve., non lo vedo proprio al Milan perché c'è una filosofia diversa..."