Così Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, sul rinnovo di Belotti: "Qualche spiraglio c'è. Ci sono spiragli per tutto: Andrea è attaccato a questa maglia, questa città e sente l'affetto da parte di tutti. La cosa migliore ora è parlarne il meno possibile, lavorare, e provare a fare più punti possibili. Nuovo incontro per parlrne? Verso la fine della stagione provare a riparlarci per capire se ci sono i presupposti da parte di entrambe le parti".