Hugo, direttore sportivo dello, parla così del sorteggio di Europa League con la: "La Juve ha una squadra ottima, ma questo non ci impedisce di avere delle possibilità. Abbiamo ancora un po' di tempo per preparare la partita, ma di certo i nostri tifosi saranno presenti in massa a Torino e a Lisbona. Contiamo sul loro sostegno perché credo che i nostri giocatori saranno all'altezza della situazione. È l'ennesimo sorteggio in cui abbiamo pescato una squadra con molta esperienza in Europa, più di quanto abbiamo fatto negli ultimi anni".