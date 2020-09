Il ds dello Schalke Jochen Schneider ha spiegato i motivi della cessione di Weston McKennie alla Juventus: "Lo abbiamo venduto per a situazione economica della società. Non fa parte della nostra filosofia dare via un giocatore di 22 anni di grandi qualità e che aveva ancora un contratto di quattro anni. Ci è dispiaciuto, ma al momento lo scenario del club è questo".