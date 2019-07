Giovanni Rossi, ds del Sassuolo, ha parlato dopo la conferenza stampa di presentazione di Traore: "Noi succursale della Juventus? Non è vero. Abbiamo buoni rapporti con tutti, ma quando ci sono di mezzo i bianconeri si rimarcano le cose. Si è creato un meccanismo tale per il quale si pensa che dietro ad ogni acquisto del Sassuolo ci sia la Juventus. Abbiamo dei buoni rapporti, ma ci sono con tutte le società. Le dicerie non le potremo mai fermare".