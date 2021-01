Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, parla di Fabio Quagliarella a Sky Sport: "Quagliarella non dobbiamo neanche stare qui a parlare per quello che ha fatto alla Sampdoria, per quello che ha fatto tutti questi anni. Le belle parole? Io ho sempre detto e devo dire anche che è una cosa mia, Quagliarella illumina la Sampdoria come la Lanterna illumina Genova. Non penso a un futuro di Quagliarella lontano dalla Samp. Torregrossa è un ottimo giocatore, l'avevamo seguito nell'ultimo mercato e non ci eravamo arrivati. Colta un'occasione. Ha caratteristiche differenti e credo che sia un altro bravo attaccante che si aggiunge al parco attaccanti. Vogliamo mettere in difficoltà Ranieri. Rinnovo? E' un patto che ha il presidente Ferrero con lui, quindi...".