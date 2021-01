Carlo Osti, direttore sportivo della Samp, ha parlato a Sky prima della partita contro la Juve: "Quagliarella, sondaggio della Juve o rinnovo? Io non vedo il futuro suo senza la maglia della Samp addosso. E' stato importantissimo per noi, è arrivato 4 anni fa e ha fatto tantissimi gol, ha fatto grandi cose. Mi auguro possa restare con noi.



Keita? E' in prestito, non ne abbiamo ancora parlato. Noi siamo contenti della nostra posizione, ma quest'anno ci sono tantissime sorprese, come lo scorso anno. Andiamo dritti, avremo tempo per costruire il futuro.



Giocatori dalle big? E' un'analisi corretta, negli ultimi anni abbiamo puntato su giovani da valorizzare per fare plusvalenze sul mercato. Oggi il mercato darà grande amarezza da questo punto, serviranno ricavi diversi e squadre in grado di mantenere la categorie. Servono giocatori, anche non più giovanissimi, che però sono forti e possono far crescere i giovani dando garanzie".