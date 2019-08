La Roma sta trattando il trasferimento di Daniele Rugani dalla Juventus, dopo aver fallito l'assalto a Gonzalo Higuain nelle scorse settimane. Il direttore sportivo giallorosso, Gianluca Petrachi, si dice però sfinito dalla rovente finestra di trattative e ne parla così ai microfoni di Dazn: "Fortunatamente sta per finire questo mercato, una fase di trattative così lunga è una vera agonia. Per noi addetti ai lavori è un massacro condividere ogni giorno con ragazzi che possono pensare di andar via o meno. In Premier è chiuso il giorno prima dell’inizio del campionato, è una cosa che bisognerebbe fare anche in Italia".