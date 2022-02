Castagnini, ds del Palermo, parla di Vlahovic alla Juve a TMW Radio: “Un po’ come successo a noi con Lucca, volevamo tenerlo ma il giocatore spingeva per andare via. Quando è così credo sia giusto lasciarli partire, anche se perdere un grande campione come Vlahovic non fa mai piacere. Simpatizzo viola fin da bambino e dico che la Fiorentina è divertente, gioca bene. L’allenatore è tra i più bravi e lo dimostra anche in una piazza non facile. Gatti è un buon prospetto, credo ci abbiano visto lungo e che sia giusto dare una chance ai nostri giovani. Quando succede, molti rispondono presente".