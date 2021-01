Intervenuto ai microfoni di Rai Sport in occasione della partita del Napoli in Coppa Italia contro l'Empoli, il ds Cristiano Giuntoli ha parlato anche del mercato in uscita e in particolare della situazione di Arek Milik, uno dei profili che piace alla Juventus per completare l'attacco: "L'entourage di Milik ha avuto contatti con alcune società che l'hanno cercato - ha detto il direttore sportivo - Aspettiamo di trovare una nuova soluzione". Il polacco è in uscita dal Napoli, ma nonostante la scadenza del contratto a giugno il presidente De Laurentiis non è disposto a lasciarlo a zero per gennaio.